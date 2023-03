"Herstelde Verstappen gearriveerd in Saoedische paddock".

Max Verstappen zorgde gisteren voor de nodige zorgen aangezien hij meldde dat hij de mediadag in Saoedi-Arabië aan zich voorbij moest laten gaan. De Nederlandse regerend wereldkampioen liet weten dat hij deze week last had van buikgriep en dat hij later naar Jeddah zou vliegen.

Verstappen zal dit weekend gewoon aan de start van de sessies verschijnen, hij arriveerde zojuist namelijk gewoon in de paddock op het Jeddah Corniche Circuit. Verstappen lijkt weer volledig fit te zijn en kan dus beginnen in zijn jacht op zijn tweede zege van het nieuwe seizoen. Vanmiddag staat om 14:30 de eerste vrije training op het programma in Jeddah en Verstappen zal daar dus gewoon weer in actie komen.