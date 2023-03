Perez niet verrast door zeropod-keuze Mercedes: "Lastig om over te oordelen"

Het team van Red Bull Racing presteerde anderhalve week geleden in Bahrein zeer sterk. De Oostenrijkse renstal scoorde een 1-2tje en de concurrentie schrok zich een hoedje. Bij Mercedes worstelde men juist met de wagen, dat kwam mede doordat men vasthield aan het zeropod-design. Sergio Perez vindt dat geen verrassende keuze.

Mercedes wilde dit seizoen sportieve revanche nemen na het tegenvallende seizoen van 2022. In Bahrein zakte het team echter door het spreekwoordelijke ijs en was men na afloop zeer zelfkritisch. Lewis Hamilton vond dat zijn team niet goed naar hem had geluisterd, Toto Wolff hintte op een compleet nieuw design en het team stuurde een open brief naar de fans.

Bij Red Bull Racing was de sfeer heel erg anders, maar men zag ook dat de concurrentie van Mercedes worstelde. Voor Red Bull-coureur Sergio Perez is het geen verrassing dat Mercedes weer voor het zeropod-design koos. Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag sprak hij zich uit: "Nee, niet echt. Ik bedoel, het is lastig om naar een auto te kijken en direct te weten hoe goed ze zijn. Ze hebben natuurlijk zelf veel meer informatie dan wij. Het is denk ik lastig om hierover te oordelen. Als coureurs kijken we naar de auto en dat weten we niet of hij snel is of niet."