Uitslag VT1 Saoedi-Arabië: Verstappen direct snel, weer Red Bull 1-2tje

De eerste vrije training op het circuit van Jeddah in Saoedi-Arabië zit er alweer op. Op het uitdagende en zeer snelle circuit aan de Saoedische kust werd de snelste tijd gereden door Max Verstappen. De tweede tijd werd genoteerd door Sergio Perez. De top drie werd compleet gemaakt door Fernando Alonso.

Op het Jeddah Corniche Circuit was het bij de start van de eerste vrije training druk op het asfalt. Veel coureurs en teams wilden meters maken in het daglicht. Nederlander Nyck de Vries kwam als eerste op de baan, achter hem volgenden vrijwel al zijn collega's. Regerend wereldkampioen Max Verstappen deed rustig aan en kwam pas na 19 minuten de baan op rijden.

Verstappen

Verstappen, die de mediadag moest laten schieten door de naweeën buikgriep, kende een ijzersterke sessie. De Red Bull Racing-coureur noteerde een aantal pijlsnelle rondjes en kende maar weinig problemen. Toch meldde hij zich eenmaal met een klacht op de boordradio, hij worstelde namelijk met onderstuur in bocht 22. Verstappen was zeker niet de enige coureur die wat moeite had op de baan.

Grip

Tijdens de training werd er veelvuldig geklaagd over problemen met het vinden van grip. Lewis Hamilton liet zijn team bijvoorbeeld weten dat niet alles naar wens ging, hij kon geen grip vinden op de zachte banden. De Brit moest dan ook noodgedwongen een bocht afsnijden, iets wat veel meer coureurs moesten doen. Lance Stroll kwam op zijn beurt goed weg nadat hij op een stoffige asfaltstrook naast de baan belandde.

De Canadese Aston Martin-coureur kende een goede sessie, hij noteerde de vierde tijd en was daarmee een fractie langzamer dan zijn teamgenoot Fernando Alonso. Achter de Red Bulls en de Aston Martins waren ditmaal de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton te vinden. Het team van Ferrari leek het een beetje kwijt te zijn en de zevende plaats van Carlos Sainz en de teleurstellende elfde plaats van Charles Leclerc zorgen voor een kleine hoeveelheid zorgen. Toch zal men zich weinig zorgen maken aangezien de omstandigheden niet te vergelijken zijn met de omstandigheden voor de race.