Leclerc ontkent Ferrari-geruchten: "Weet niet waar het vandaan komt"

Het team van Ferrari was na afloop van de seizoensopener in Bahrein onderwerp van gesprek. Er gingen veel verhalen rond over de situatie binnen het team en men sprak zelfs van veel onrust. Ferrari-coureur Charles Leclerc baalt van de geruchten en hij ontkent deze dan ook allemaal.

Leclerc viel in Bahrein uit met motorproblemen, de teleurstelling bij de Monegaskische coureur was dan ook groot. In de dagen na de seizoensopener gingen er veel geruchten rond over het team in de Italiaanse pers. Er werd gespeculeerd over een mogelijk vertrek van meerdere kopstukken, ook Leclerc was onderwerp van gesprek. De Monegask zou met Ferrari-kopstuk John Elkann hebben gesproken over de situatie.

In Jeddah maakt Leclerc duidelijk dat er helemaal niets klopt van alle verhalen in de Italiaanse media. De Monegaskische coureur is daar nogal duidelijk over bij de internationale media: "Dat is allemaal absoluut niet waar. Er zijn veel geruchten geweest rondom het team, 90 procent daarvan zijn ongegrond. Ik weet niet waar dit vandaan komt en eerlijk gezegd wil ik daar mijn tijd en moeite ook niet insteken. We moeten ons focussen en op ons zelf richten. De eerste race is pas geweest en er zijn er nogal te gaan."