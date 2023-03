D'Ambrosio krijgt officiële rol bij Mercedes

In de afgelopen weken verscheen er een opvallend gezicht in de pitbox van het team van Mercedes. Tijdens de testweek en de Grand Prix van Bahrein stond de Belgische oud-coureur Jerome D'Ambrosio namelijk in de box bij Mercedes. Na een paar weken vol met speculatie, heeft hij nu een rol gekregen bij het team.

D'Ambrosio verscheen gisteren in Jeddah voor het eerst in de paddock in teamkleding van het team van Mercedes. Het zorgde direct voor de nodige speculatie en Mercedes gaf dan ook aan dat de Belgische oud-coureur is aangesteld als de nieuwe baas van het talentenprogramma van het team. Voorheen gaf het team nog aan dat hij aanwezig was als vriend van het team, maar nu is hij dus echt in dienst van Mercedes.

D'Ambrosio reed in 2011 een volledig Formule 1-seizoen in dienst van het team van Virgin Racing, in 2012 viel hij eenmalig in bij Lotus. De Belg heeft zijn helm inmiddels al weer een aantal jaar aan de wilgen gehangen en hij heeft in de afgelopen jaren al de nodige ervaring opgedaan met bestuurlijke functies. D'Ambrosio werd teambaas van het Formule E-team van Venturi en is nu dus in dienst getreden van Mercedes.