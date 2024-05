Ferrari kaapt twee kopstukken weg bij Mercedes

Het team van Ferrari heeft een flinke slag geslagen. De Italiaanse renstal heeft namelijk twee belangrijke namen weggekaapt bij het team van Mercedes. Het gaat hier om Loïc Serra en Jerome d'Ambrosio. Beide mannen krijgen een belangrijke functie binnen Ferrari, en ze gaan in oktober aan de slag.

Serra en d'Ambrosio werden al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Maranello. Nu is het dus officieel, en ze gaan belangrijke functies binnen de renstal bekleden. Serra is benoemd tot Head of Chassis Performance Engineering, en d'Ambrosio krijgt de functie van Deputy Team Principal. De Belgische oud-coureur gaat die functie combineren met het leiding geven aan de opleidingsploeg van Ferrari. Beide mannen gaan op 1 oktober aan de slag. Volgend jaar gaat Lewis Hamilton ook voor Ferrari rijden.

Scuderia Ferrari HP is pleased to announce it is further strengthening the team with the arrival of Loic Serra and Jerome d’Ambrosio



