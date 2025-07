Ferrari wijst interessante ontwikkeling bij Lewis Hamilton aan

Het gaat nog niet vanzelf bij Ferrari. De Scuderia staat tweede in het constructeurskampioenschap, maar heeft nog geen overwinning dit seizoen. De vervangend teambaas bij Ferrari Jerome d'Ambrosio komt tot een interessante constatering.

Lewis Hamilton heeft kent nog geen topseizoen dit jaar. De Brit komt af en toe snelheid te kort ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc. Buiten de gewonnen sprintrace in China heeft Hamilton niet eens een podium gepakt.

Achter teamgenoot

Hamilton rijdt momenteel met de afstelling van Leclerc om zijn prestaties iets te verbeteren. De Brit staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met zestien punten achter zijn teamgenoot. De focus van Ferrari is ondertussen op 2026.

Jerome d'Ambrosio liet doorschemeren dat zowel de input van Hamilton als de input van Leclerc wordt meegenomen: "Het is eigenlijk interessant, want tijdens vergaderingen op de fabriek blijkt vaak dat de coureurs conceptueel gezien tot zeer vergelijkbare verzoeken komen over wat ze nodig hebben van de auto", zei D'Ambrosio in Silverstone in gesprek met internationale media.

Rekening mee houden

"We proberen daar rekening mee te houden. Natuurlijk draait een deel van de ontwikkeling gewoon om het leveren van een pakket dat downforce en performance maximaliseert. Maar er kan ook veel gedaan worden om de coureurs de juiste hulpmiddelen en omstandigheden te geven om mee te werken, en om ervoor te zorgen dat ze de auto zoveel mogelijk kunnen aanpassen aan hun rijstijl."

Ferrari komt momenteel 238 punten te kort ten opzichte van McLaren. Charles Leclerc staat momenteel vijfde en Lewis Hamilton staat momenteel zesde. De twee verschillen zestien punten. Leclerc staat 115 punten achter kampioenschapsleider Oscar Piastri. Lewis Hamilton staat momenteel 131 punten achter Piastri. Hamilton heeft dit seizoen nog geen podium behaald, maar Charles Leclerc heeft momenteel vier podiums behaald, waarvan een keer de tweede plek en drie keer de derde plek. De hoogste finishpositie van Hamilton dit seizoen is de vierde positie.