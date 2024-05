Vasseur legt rol D'Ambrosio uit: "Gaat me schop onder de kont geven"

Het team van Ferrari is hard bezig met de toekomst. Vorige week werd duidelijk dat ze Loïc Serra en Jerome D'Ambrosio overnemen van het team van Mercedes. De rol van D'Ambrosio is opvallend, maar volgens teambaas Frédéric Vasseur gaat hij niemand vervangen.

Ferrari sloeg een flinke slag door Serra en oud-coureur D'Ambrosio over te nemen van Mercedes. Beide mannen zijn nu nog met gardening leave, maar later dit jaar zullen ze aan de slag gaan. D'Ambrosio krijgt een opvallende functie, want hij zal gaan fungeren als plaatsvervangend teambaas. Dat klinkt als een grote en belangrijke rol binnen het team, al is het niet helemaal duidelijk wat dit precies inhoudt.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stelt dat men niet te veel moet zoeken achter deze rol van D'Ambrosio. De Fransman legt aan Motorsport.com uit wat de Belgische oud-coureur precies gaat doen binnen het team: "Hij vervangt niemand, het is gewoon een toegevoegde waarde voor het team. We verdelen de positie en het is niet zo dat we het zwart-wit maken, maar hij zal me steunen en me soms een schop onder de kont geven. Dat heb ik ook nodig. Hij heeft enorm veel ervaring in management en in rijden in de autosport. Hij zal een goede aanwinst zijn voor de toekomst."