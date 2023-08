Wolff wijst vervanger aan: "Zijn bijdrages zijn nuttig"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in de afgelopen jaren slechts een paar races gemist. De Oostenrijker slaat het liefst geen raceweekenden over, maar hij weet ook dat dit vrijwel onmogelijk is. Wolff geeft dan ook aan dat hij iemand op het oog heeft om hem in die weekenden de vervangen. Hij wijst hiervoor naar nieuwkomer Jerome D'Ambrosio.

D'Ambrosio is geen onbekende naam in de Formule 1. De Belg reed in 2011 een volledig seizoen in dienst van Marussia en viel in 2012 één keer in bij Lotus. Inmiddels is D'Ambrosio al jaren geen coureur meer en focust hij zich meer op een leidinggevende rol. Hij was de teambaas van het Formule E-team van Venturi Racing en verscheen begin dit jaar ineens in de pitbox van Mercedes. Hij was eerst aanwezig als een vriend van het team, maar hij is inmiddels de baas van het talentenprogramma.

Krediet

D'Ambrosio staat tijdens de sessies meestal naast Wolff in de pitbox. De Oostenrijkse teambaas ziet hem dan ook als zijn directe vervanger. In gesprek met Auto Hebdo is Wolff hier helder over: "Als ik een raceweekend moet overslaan, dan zal Jerome mij vervangen. Ik heb in de afgelopen elf jaar inderdaad maar drie races gemist, maar het is wel iets waar je op moet anticiperen. Hij heeft nu krediet opgebouwd binnen het team en in de paddock. Hij heeft nog wat tijd nodig, maar als ik er niet ben, dan kan hij invallen."

Nuttig

Alhoewel D'Ambrosio veel minder ervaring heeft dan andere mensen binnen het team, ziet Wolff in hem de geschikte vervanger. Wolff legt zijn mening verder uit: "Jerome heeft goed werk geleverd bij Venturi. Het is een kleine constructeur, maar er werken nog steeds 2500 mensen. Hij werkt nu voor ons en ik moet zeggen dat zijn bijdrages tijdens een raceweekend nuttig zijn. Ik verzeker je dat dit een goede score is, James Allison zegt vaak dat ik voor vijftig procent intelligente dingen zeg en dat de andere helft nonsens is!"