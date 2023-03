Verstappen ziet Norris als vriend: "Hij is zichzelf en hij is normaal"

Het is algemeen bekend dat regerend wereldkampioen Max Verstappen het goed kan vinden met zijn McLaren-collega Lando Norris. De twee coureurs kennen elkaar al geruime tijd en hebben regelmatig samen veel lol. Verstappen durft zelfs een stapje verder te gaan en noemt Norris zijn beste vriend uit de Formule 1.

Verstappen lijkt het vaak goed te kunnen vinden met een paar coureurs. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur strijdt al sinds zijn jeugd tegen Charles Leclerc, kan het goed vinden met zijn teamgenoten Sergio Perez en Daniel Ricciardo en hij praat veelvuldig in het Nederlands tegen Nico Hülkenberg. Toch lijkt het erop dat al deze mannen er iets minder goed op staan bij Verstappen dan Norris.

De regerend wereldkampioen geeft aan dat hij veel respect heeft voor Norris. De Nederlander geeft eerlijk toe dat hij Norris ziet als veel meer dan een goede collega waarmee hij het goed kan vinden. In gesprek met de Daily Mail is Verstappen er helder over: "Ik kan echt heel erg goed opschieten met Lando, want hij is gewoon zichzelf en hij is ook normaal. Hij is echt mijn beste vriend op de grid van de Formule 1."