Moederbedrijf Haas F1 beschuldigd van zakendoen met Russische wapenindustrie

Haas Automation, het moederbedrijf van het Formule 1-team van Haas, ligt zwaar onder vuur. Eerder deze week publiceerde de Oekraïense Economische Veiligheidsraad een verslag dat hen beschuldigt van zakendoen met Rusland, ondanks dat daar een verbod op geldt.

Binnen de wereld van de Formule 1 én de Amerikaanse autosport is de naam van Haas bekend als een team dat in vele raceklassen te zien is. Maar ook in de mechanische industrie is de achternaam van oprichter Gene Haas bekend. Haas Automation ontwerpt en produceert specifieke machines en apparatuur die onder andere in de wapenindustrie zeer gewild zijn.

In een exclusief verslag van de Amerikaanse mediazender PBS wordt gemeld dat de Oekraïense Economische Veiligheidsraad Haas Automation ervan beschuldigt dat het deze speciale benodigdheden via Abament Management aan Rusland heeft geleverd. Volgens internationale sancties staan veel Russische bedrijven en organisaties op de zwarte lijst, waar buitenlandse bedrijven geen zaken mee mogen doen.

De CNC-machines van Haas zijn wereldwijd bekend, mede vanwege de extreme precisie die benodigd is voor het maken van de speciale apparatuur, waar landen zoals Rusland en de Verenigde Staten niet zonder kunnen. Volgens Agiya Zahrebelska, een consultant op het gebied van corruptiepreventie, importeert Rusland 70 tot 80 procent van haar apparatuur vanuit Westerse landen. "Je hebt geen raket, geen tank, geen geweer zonder CNC-machines", vertelt Zahrebelska.

Volgens vice-president van Haas Peter Zierhut klopt de informatie vanuit Oekraïne echter niet: "Haas levert geen machines, vervangingsonderdelen of andere onderdelen meer aan Rusland. Uitspraken die het tegendeel beweren, zijn onjuist."

Naar verwachting zal nadrukkelijk onderzocht worden of het moederbedrijf van Haas F1 daadwerkelijk tijdens de in de periode geldende sanctie met Rusland zaken heeft gedaan. Het is vooralsnog onduidelijk of, en wat de eventuele consequenties voor het bedrijf en haar raceteams zullen zijn.