"Marko lacht om uitspraken Russell: "Daar geloof ik niets van".

Red Bull Racing presteerde zeer sterk tijdens de seizoensopener in Bahrein van vorige week. De Oostenrijkse renstal pakte met Max Verstappen en Sergio Perez een 1-2tje. De concurrentie vreest dat Red Bull het volledige seizoen zal gaan domineren, maar Helmut Marko kan daar eigenlijk alleen maar om lachen.

Red Bull had in Bahrein een zeer grote voorsprong op de concurrerende renstallen van Aston Martin, Ferrari en Mercedes. Mercedes-coureur George Russell schrok zich een hoedje en hij liet zich na afloop van de Grand Prix van Bahrein uit over het Red Bull-succes. De Britse coureur denkt namelijk dat Red Bull dit jaar alle Grands Prix gaat winnen.

Frustratie

Red Bull-adviseur hoorde de woorden van Russell en de Oostenrijker kon er vooral om lachen. Marko is het namelijk niet geheel eens met de Britse Mercedes-coureur. In gesprek met Formel1.de spreekt Marko zich uit: "Ik geloof daar helemaal niets van. De uitspraken van Russell zijn misschien wel te verklaren aan de hand van de frustraties die hij had na afloop van zijn prestaties na afloop van de race in Bahrein."

Ruw asfalt

Marko wijst vooral naar een feit waar het de afgelopen week veelvuldig over ging: het asfalt in Bahrein. Volgens de Oostenrijker zorgt dit namelijk voor een compleet ander beeld: "Het was een Grand Prix op een nogal specifiek circuit, het asfalt is daar zeer ruw en daardoor speelt slijtage een grote rol. Je moet niet gaan overdrijven. We hebben in Bahrein inderdaad een goede prestatie genoteerd, maar of we alles races gaan winnen? Als het zo makkelijk was, dan was het mooi."