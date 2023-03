Verstappen blijft rustig: "Verwacht geen makkelijk weekend in Jeddah"

Aankomend weekend staat in Saoedi-Arabië de tweede Grand Prix van het seizoen op het programma. Op het stratencircuit in de stad Jeddah gaat Max Verstappen op jacht naar zijn tweede zege van het nog prille seizoen. Verstappen zelf verwacht dat het geen makkelijke opgave gaat worden.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing begonnen vorige week in Bahrein op zeer sterke wijze aan het nieuwe seizoen. De Nederlandse regerend wereldkampioen schreef de openingsrace op zijn naam en zijn teamgenoot Sergio Perez kwam als tweede over de lijn. Red Bull wordt gezien als de grote titelfavoriet en veel mensen verwachten dan ook weer een zege in de straten van Jeddah.

Niet makkelijk

Verstappen ziet de zaakjes vanzelfsprekend anders. De Nederlander verwacht dat het allesbehalve een makkelijke race gaat worden. In zijn vooruitblik op de Saoedische Grand Prix is Verstappen duidelijk: "Na een geweldige start in Bahrein verwacht ik niet dat er een makkelijk weekend op ons staat te wachten in Jeddah. Het is een compleet anders circuit en de auto moet snel zijn. Ik denk echter wel dat het voor ons mogelijk is om hier en snelle auto te hebben."

Aanpassingen

Het circuit van Jeddah is dit jaar op een paar punten aangepast. Een aantal muren zijn bijvoorbeeld verschoven op het redelijk gevaarlijke circuit. Verstappen kijkt ernaar uit: "Het circuit is gewijzigd en dan vooral op het gebied van de zichtbaarheid. Hopelijk is het voor ons als coureurs inderdaad beter geworden, op sommige plekken was het namelijk best gevaarlijk. Het is echt een cool stratencircuit. Er is veel grip, dus ik geniet er altijd van om hier te racen."