Steiner over Schumacher: "Je kan niet aan een dood paard blijven trekken"

Teambaas van het Formule 1-team van Haas Guenther Steiner is nog steeds vastberaden dat zijn beslissing om Mick Schumacher eind vorig seizoen te ontslaan de juiste is geweest. De zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher maakte ook in zijn tweede seizoen binnen de koningsklasse teveel fouten, waardoor Steiner uiteindelijk de knoop doorhakte om ervaren F1-coureur Nico Hulkenberg als zijn plaatvervanger aan te wijzen.

Haas-baas Guenther Steiner heeft dit seizoen twee ervaren coureurs in handen. Met Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg heeft de teambaas jaren aan Formule 1-ervaring in het team; een groot contrast in vergelijking met het rijdersequipe van 2021, waar het toentertijd twee ervaren coureurs de deur wees om ruimte voor twee F1-rookies vrij te maken. Toen was het de beurt aan Nikita Mazepin en Mick Schumacher om voor de Amerikaanse renstal uit te komen, een hoofdstuk dat van korte duur was.

Schumacher mocht zich in tegenstelling tot Mazepin in 2022 uiteindelijk wel voor een tweede Formule 1-seizoen opmaken, waarbij hij Haas-bekende Magnussen als teamgenoot had. Laatstgenoemde coureur sprokkelde de punten binnen, terwijl Schumacher dankzij een aantal flinke crashes zijn team een dure rekening wist te bezorgen.

De tegenvallende performance van Schumacher betekende dat hij voor dit seizoen door Hulkenberg vervangen zou worden. Volgens Steiner was de beslissing om Schumacher te ontslaan de enige juiste, aangezien hij het team weinig positiefs op de baan bracht. "Ik heb rustig met hem gesproken en uitgelegd dat we met een ervaren coureur het team vooruit moeten brengen", legt de excentrieke Italiaanse teambaas uit. "Het was niet leuk om te doen, maar je moet professioneel blijven."

"Om dat (gesprek) met Schumacher te doen was niet makkelijk. Hij was er volwassen over, maar hij was er niet blij mee. Volgens mij had hij het wel zien aankomen, het is een slimme jongen. Hij heeft twee jaar de tijd gehad, maar uiteindelijk hebben we niet bereikt wat we wilden waardoor ik veranderingen moest aanbrengen. Je kan niet aan een dood paard blijven trekken", sluit Steiner af.