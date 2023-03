Ralf Schumacher vreest voor Ferrari: "Denk dat het een saai seizoen gaat worden"

Het team van Ferrari begon het huidige seizoen vorige week in Bahrein op teleurstellende wijze. Charles Leclerc viel uit en Carlos Sainz werd voorbij gestoken door Aston Martin-coureur Fernando Alonso. Daarnaast is concurrent Red Bull Racing ook veel sneller, Ralf Schumacher verwacht dat Ferrari het gat niet kan gaan dichten.

Het team van Ferrari bevindt zich momenteel in een lastige situatie. De Italiaanse renstal begon het seizoen als één van de uitdagers van Red Bull, maar al na één Grand Prix bleek dat niet alles op rolletjes liep. Red Bull was immers veel sneller en de uitvalbeurt van Leclerc geeft aan dat er nog volop werk aan de winkel is op het gebied van de betrouwbaarheid.

Het is nog maar de vraag of Ferrari aankomend weekend in het Saoedische Jeddah de aanval kan openen op de Oostenrijkse concurrentie. Oud-coureur Ralf Schumacher vreest het ergste voor Ferrari en dat laat hij weten in gesprek met Formel1.de: "Ik denk dat het veel te lang gaat duren om het gat te dichten, ik denk dat Red Bull dan al lang en breed uit het oog is verdwenen, behalve als er technische problemen zijn. Ik zou dat wel leuk vinden, maar ik denk dat het een redelijk saai seizoen gaat worden. Het wordt een duel tussen twee teamgenoten."