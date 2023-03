Video: Verstappen en Perez niet tevreden met Bahreins asfalt

Het team van Red Bull Racing kan terug kijken op een succesvolle seizoensopener. Vorige week kwamen Max Verstappen en Sergio Perez als eerste en tweede over de streep in Bahrein. Het leverde veel vreugde en positieve gevoelens op bij de Oostenrijkse renstal.

Zoals gebruikelijk deelt het team ook weer de beste audiobites van het Grand Prix-weekend met de fans. Ditmaal komen niet alleen Verstappen en Perez aan het woord, maar ook de monteurs. Te zien is hoe het vertrouwen groot is, Red Bull-atleten onder de indruk zijn en Verstappen zich beklaagd over de staat van het asfalt in Bahrein.