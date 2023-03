Button verwacht geen makkelijk seizoen voor Max Verstappen

Max Verstappen en Red Bull Racing waren vorige week zeer dominant in de openingsrace in Bahrein. De Nederlandse regerend wereldkampioen wordt dan ook gezien als kampioenskandidaat nummer één. Jenson Button ziet de zaakjes echter iets anders en hij verwacht dat er nog veel meer concurrentie zal komen.

Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez waren oppermachtig tijdens de Bahreinse Grand Prix. De twee Red Bull-coureurs pakte een 1-2tje en het viel vooral op dat de voorsprong op de concurrentie zeer groot was. Onder andere Mercedes-coureur George Russell suggereerde dat Red Bull tijdens het huidige seizoen alle Grands Prix op hun naam zullen schrijven.

Uniek

Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button is het niet eens met de woorden van onder andere Russell. De Britse coureur snapt er niets van en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik weet dat veel coureurs hebben geroepen dat het een makkelijk seizoen gaat worden voor Max en Red Bull, maar hoe kan je dat zeggen? We hebben pas op één circuit gereden. We weten ook dat het circuit in Bahrein uniek is qua hoe de auto's daar werken. Op het circuit is remmen en tractie belangrijk, het draait niet echt om hoge snelheden."

Saoedi-Arabië

Aankomend weekend staat de Saoedische Grand Prix op het programma. Op het circuit in Jeddah halen de coureurs wel hoge snelheden en Button verwacht dan ook dat er dan iets meer duidelijk zal zijn: "Na Saoedi-Arabië zullen we meer weten. We krijgen daarna ook nog Europese races. Het zal geen eenvoudige klus worden voor Max en voor Red Bull. Het is een geweldig start van het seizoen, het is heel anders dan het vorig jaar ging. Ik denk echter nog steeds dat ze gevechten zullen moeten leveren."