Hill had sterk Aston Martin niet verwacht: "Alle verwachtingen overtroffen"

Het team van Aston Martin was de grote verrassing van de seizoensopener in Bahrein. De Britse renstal vocht mee met de topteams en Fernando Alonso kwam als derde over de streep en mocht dus naar het podium. Ook Damon Hill zag deze vroege successen van Aston Martin niet aankomen.

Aston Martin kende een ijzersterke wintertest voorafgaand de eerste Grand Prix van het seizoen. Het was dan ook de verwachting dat de renstal kon meevechten om een flink aantal punten, daarnaast werden ze tevens gezien als een gevaarlijke outsider voor misschien wel een podium. Dat Alonso dit direct in de allereerste race van het seizoen verzilverde, zag niemand aankomen.

Verwachtingen overtroffen

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill was verrast door de sterke prestaties van Aston Martin in Bahrein. De Brit denkt echter dat Aston Martin niet mee kan vechten om de wereldtitel. In gesprek met Sky Sports spreekt Hill zich uit: "Ik denk dat dat dan net weer een stapje te ver is. Ze hebben iedereens verwachtingen overtroffen, ze hebben die van mij overtroffen en waarschijnlijk ook hun eigen verwachtingen. Ze zullen nu wel heel, heel erg trots zijn."

Stroll

Hill neemt het daarnaast ook op voor Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll. De steenrijke Canadese zakenman riep in de afgelopen jaren al regelmatig dat zijn team voor de podiumplaatsen zou gaan vechten. Hill ziet dat Stroll nu gelijk heeft gekregen: "Hij heeft iedereen het tegendeel bewezen. Hij heeft een team samen gesteld en de auto is ook goed in elkaar gezet. Ze hebben Dan Fallows binnen gehaald, hij heeft Red Bull-ervaring. Hij weet een klein beetje waar Red Bull mee bezig is."