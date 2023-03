Chandhok denkt dat Mercedes aan Aston Martin-strategie moet denken

De seizoenstart van Mercedes was afgelopen weekend niet om over naar huis te schrijven. De Duitse renstal wil dit jaar weer meevechten om de zeges, maar voorlopig komt daar niets van uit. Mercedes moet nu terug naar de tekentafel en volgens Karun Chandhok moeten ze een voorbeeld nemen aan Aston Martin.

Aston Martin paste afgelopen seizoen een opvallende manier van kopiëren toe. De Britse renstal kende een lastige start van het jaar en introduceerde in Spanje een flinke hoeveelheid updates. Door deze updateregen werden de prestaties iets beter, maar wat vooral opviel was dat de wagen nogal veel leek op de Red Bull. Het zorgde ervoor dat Aston Martin iets beter voor de dag kwam.

Oud-coureur en huidig Sky Sports-analist Karun Chandhok denkt dat men bij Mercedes mogelijk deze strategie moet gaan toepassen. De Indiër is daar nogal duidelijk over in gesprek met zijn eigen werkgever. Chandhok: "Als ik nu naar de huidige tijdlijn kijk, dan denk ik dat Mercedes een beslissing moet gaan maken of ze de eerste twee jaar gaan weggooien om in het derde jaar weer mee te kunnen vechten voor de zeges. Ze moeten die keuze nu wel gaan maken. De architectuur en het concept moet voor alle teams wel duidelijk zijn in april."