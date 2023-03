Häkkinen verwacht titel Verstappen: "Hoop dat ze niet te dominant zullen zijn"

Het team van Red Bull Racing is dit seizoen de grote titelfavoriet. In Bahrein domineerden Max Verstappen en Sergio Perez de openingsrace. Het verschil met de concurrentie was zeer groot en iedereen verwacht een 'saai' seizoen. Mika Häkkinen denkt dat Verstappen en Red Bull dan ook gewoon weer wereldkampioen worden.

Verstappen en Red Bull willen dit seizoen gewoon weer de wereldtitels gaan prolongeren. In Bahrein werden de eerste stappen gezet richting een mogelijke derde wereldtitel op rij voor Verstappen. Op het Bahrain International Circuit was de dominantie van de Nederlandse coureur en de Oostenrijkse renstal enorm en daardoor denkt men dat er weinig spanning zal zijn in het huidige seizoen.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen denkt dat Red Bull dit jaar 'gewoon' weer met de wereldtitel naar huis zal gaan. In gesprek met Viaplay legt de Finse oud-coureur zich uit: "Hij is heel erg relaxt en Red Bull weet dat ze een goede auto hebben gebouwd. De auto was betrouwbaar dus ze hebben alle redenen om echt relaxt te zijn. Ik hoop echter dat ze niet te dominant zullen zijn. Ik denk dat Max het dit jaar weer gaat flikken, ze zien er sterk uit en ze hebben veel vertrouwen. Ze weten echt wat ze aan het doen zijn."