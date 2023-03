Viaplay kondigt nieuwe documentairereeks over Verstappen aan

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen en de streamingsdienst Viaplay een samenwerkingsverband hebben. Dat betekent dat er op Viaplay ook speciale content over Verstappen verschijnt. Begin volgende maand wordt er namelijk een nieuwe driedelig documentairereeks geplaats op Viaplay.

Vanaf 2 april kunnen de klanten van Viaplay kijken naar de driedelige documentaire die luistert naar de naam 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion'. Verstappen is voor de serie in de afgelopen periode op de voet gevolgd door regisseur Nick Hoedeman en het resultaat daarvan is dus te zien in de reeks op Viaplay. Het is niet voor het eerst dat Verstappen verschijnt in zo'n soort documentaire.