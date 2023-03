Bottas rijdt reusachtige afstand tijdens speciale bandentest in Bahrein

Het Formule 1-seizoen werd afgelopen weekend afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein op het Bahrain International Circuit in Sakhir. Niet alle teams en coureurs zijn vertrokken uit Bahrein, Valtteri Bottas en zijn team Alfa Romeo zijn blijven hangen voor een speciale bandentest.

Alfa Romeo voerde namelijk een bandentest uit voor Formule 1-bandenleverancier Pirelli. Bottas nam gisteren plaats achter het stuur van zijn wagen om een gehele testdag uit te voeren. De Finse coureur liet op sociale media weten dat hij in totaal 127 rondjes heeft gereden tijdens de speciale testdag. Bottas deelt een paar beelden van de testdag, te zien is hoe hij de pitlane verlaat en zich vermaakt in de pitbox.