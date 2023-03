Hamilton ziet dat Mercedes niet naar hem heeft geluisterd

De tegenvallende seizoenstart van Mercedes zorgt voor veel frustratie bij de kopstukken van het team. De Duitse renstal wilde toeslaan in Bahrein, maar niets bleek minder waar. Lewis Hamilton baalt van de mindere resultaten en daar is hij duidelijk in. Hij is zelfs van mening dat zijn team niet naar hem heeft geluisterd.

Mercedes reed vorig jaar een zeer tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal kon niet meevechten met de grote rivalen van Red Bull Racing en Ferrari. Dit jaar wilde men wel mee kunnen vechten, maar in Bahrein vielen ze hard door de mand. Hamilton en zijn teamgenoot George Russell konden amper meevechten met de concurrentie en reden een fletse Grand Prix.

Adviezen

De tegenvallende start van het seizoen zorgt voor veel frustratie bij Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen baalt als een stekker en spreekt zich uit bij de BBC: "Vorig jaar heb ik mijn team van alles verteld. Ik heb ze gezegd wat de problemen waren. Ik heb in zoveel wagens geracet in mijn leven. Ik weet inmiddels wel wat een auto nodig heeft en wat een auto niet nodig heeft."

Verantwoordelijkheid nemen

Hamilton baalt ervan dat men bij Mercedes niet heeft geluisterd naar zijn goed bedoelde adviezen. De Brit wil dat zijn team de koppen bij elkaar steekt en gaat verder met zijn uiteenzetting vol frustratie: "Het draait om verantwoordelijkheid nemen. Het gaat erom dat we toegeven en zeggen dat we niet naar mij hebben geluisterd. We moeten daar aan werken. Aan bijvoorbeeld de balans in de bochten en alle andere zwakken punten."