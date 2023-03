Verstappen juicht niet te vroeg: "Verwacht iedereen dichterbij elkaar in Jeddah"

Max Verstappen won afgelopen weekend de Bahreinse Grand Prix op zeer overtuigende wijze. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een sterke race en zag dat zijn teamgenoot Sergio Perez het feestje compleet maakte met de tweede plaats. Verstappen wil nog niet zeggen dat Red Bull momenteel onverslaanbaar is.

Red Bull Racing werd voorafgaand de seizoensopener in Bahrein al gezien als de grote favoriet. In de vrije trainingen leek het er nog op dat de Oostenrijkse renstal het lastig had, maar daarna ging het steeds beter en beter met Red Bull. In de race reed het team de concurrentie naar huis en was de voorsprong op de andere teams en coureurs enorm.

Verstappen wordt nu al gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel. De Nederlandse regerend wereldkampioen denkt er echter anders over. Hij wil zichzelf nog niet tot favoriet bombarderen voor de aanstaande race. Verstappen wordt geciteerd door Motorsportweek: "De baan in Saoedi-Arabië is anders dan deze in Bahrein. Je hebt daar veel rechte stukken, snelle bochten en veel minder degradatie. Ik denk dat we hier wel goed waren met de degradatie. Ik verwacht dus dat iedereen dichterbij elkaar zal liggen qua race pace in Jeddah."