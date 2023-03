Leclerc ziet grote verschillen met Red Bull: "Het is moeilijk te begrijpen"

Het team van Ferrari hoopte in Bahrein het team van Red Bull Racing te kunnen uitdagen. De Oostenrijkse renstal bleek op zondag echter veel sneller dan Ferrari. De Italiaanse renstal schrok zich rot en zag een enorm verschil in race pace. Charles Leclerc roept zijn team op om stappen te zetten op het race pace-gebied.

Ferrari zat in de kwalificatie dichtbij het team van Red Bull Racing. Het was dan ook de verwachting dat Ferrari in de Grand Prix op zondag ook de degens kon kruisen met de Oostenrijkse concurrent. Niets bleek echter minder waar want het verschil tussen de twee teams was enorm. Leclerc leek de eer voor Ferrari nog te kunnen redden, maar terwijl hij op de derde plaats reed viel hij uit.

Zoektocht

Ferrari-coureur Leclerc schrok zich rot van de tegenvallende race pace van zijn team. De Monegask wil dan ook snel verandering zien. In gesprek met Motorsport.com is Leclerc duidelijk: "Het is niet goed genoeg. We liggen ver achter op Red Bull, we moeten pushen en begrijpen wat ze hebben gedaan. Hun race pace is echt van een andere planeet. We zijn snel in de kwalificatie, maar niet in race. Het verschil is niet klein. Ik denk dat Red Bull iets heeft gevonden, wij moeten dat ook gaan zoeken."

Bizar

Leclerc tast vooralsnog in het duister over het grote verschil met de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. De Monegask baalt dus niet alleen van zijn uitvalbeurt, maar ook van de race pace: "Het is moeilijk te begrijpen want de auto wordt niet aangepast tussen de kwalificatie en de race door. Om een of andere manier zijn we over één rondje vrij dichtbij, maar in de race zijn we soms een seconde langzamer. Het verschil is bizar, dus we moeten daar naar kijken."