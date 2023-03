Rosberg schrok van Mercedes: "Ze reden vijftig seconden achter Verstappen"

Het team van Mercedes reed in Bahrein een zeer slechte Grand Prix. De Duitse renstal wilde dit seizoen sportieve revanche nemen na een tegenvallend 2022, niets bleek echter minder waar. Mercedes werd verslagen door drie andere teams en men maakt zich zorgen. Ook Nico Rosberg zag een paar zorgelijke dingen.

Mercedes begon vol goede hoop aan het nieuwe seizoen en na de kwalificatie leek het vertrouwen zelfs weer eventjes terug te zijn. In de Grand Prix ging alles echter mis en werden ze verslagen door Red Bull Racing, Aston Martin en Ferrari. Grand Prix-winnaar Max Verstappen had een enorme voorsprong op de nummer vijf en de beste Mercedes-coureur van de dag Lewis Hamilton.

Voormalig Mercedes-coureur en enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg schrok zich rot van de prestaties van de Mercedessen. De Duitse oud-coureur sprak zijn zorgen uit in gesprek met Speedweek: "Ze reden vijftig seconden achter Verstappen en hij deed ook nog rustig aan. Anders was het gat misschien wel zestig seconden voor geweest! Dat is gewoon een seconde per rondje! Ze moeten nu echt op zoek gaan naar de magic bullet en sprongen gaan maken. Ze begrijpen het zelf nog niet allemaal en dat maakt het nog extra moeilijk ook."