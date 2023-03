Perez leerde veel over de Ferrari door duel met Leclerc

Het team van Ferrari kon afgelopen weekend geen vuist maken tegen het team van Red Bull Racing. De Italiaanse renstal moest genoegen nemen met de vierde plaats van Carlos Sainz. Charles Leclerc reed op de derde op plaats op het moment dat hij uitviel, Red Bull-coureur Sergio Perez heeft in ieder geval veel opgestoken over de Ferrari's.

Perez startte de Grand Prix in Bahrein als tweede, maar werd bij de start al gegrepen door Charles Leclerc. De Monegask daagde de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur uit en Perez moest op jacht naar de positie. Perez maakte de problemen echter al snel goed en bracht daarna de tweede plaats naar huis. De Mexicaan moest dus wel het duel aangaan met de Ferrari van Leclerc.

Het duel met de Ferrari van Leclerc gaf Perez in ieder geval veel nieuwe inzichten. Red Bull wist nog niet zo bijster veel over de Ferrari's en daardoor had het duel wel zeker nut. Perez beaamde dat na afloop dan ook in gesprek met de internationale media. De Mexicaanse Red Bull-coureur wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ja, ik heb eigenlijk best wel veel geleerd over hun auto. Over hun sterkte kanten en hun zwaktes of waar ze misschien sterker zijn dan ons. Ik moet dat even vers in het geheugen houden zodat ik het met mijn engineers kan bespreken."