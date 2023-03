Verstappen verwacht zeges van Alonso: "Ze hebben daar de echte drive en spirit"

Fernando Alonso eindigde afgelopen weekend in Bahrein als derde achter de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. De Spaanse Aston Martin-coureur maakte veel indruk en kenners zien hem als een serieuze outsider. Ook Max Verstappen denkt dat Alonso races kan gaan winnen.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso was in zijn eerste Grand Prix voor Aston Martin direct succesvol. De verwachtingen waren hoog nadat het Britse team zeer sterke prestaties liet zien tijdens de drie testdagen. In Bahrein bleek dat Alonso inderdaad kon meevechten met de concurrentie, Red Bull was echter een maatje te groot voor de rest van het veld.

Mindere jaren

Racewinnaar Max Verstappen keek vol bewondering naar de prestaties van zijn Spaanse collega. Verstappen denkt dan ook dat Alonso nog veel beter kan gaan presteren. De Nederlander wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik hoop voor Fernando dat hij weer kan meedoen vooraan het veld, hij heeft immers een paar seizoenen gehad waarin het voor hem niet mogelijk was om daar mee te vechten. In dat opzicht ben ik blij dat hij hier zit na de allereerste Grand Prix van het seizoen."

Spirit

Verstappen weet dat zijn team momenteel het sterkste lijkt te zijn, maar dat betekent niet dat Aston Martin in de nabije toekomst nog sneller kan worden. Regerend wereldkampioen Verstappen ziet dat de juiste ingrediënten aanwezig zijn bij Aston Martin: "Ik denk dat ze daar de echte spirit en de echte drive hebben om te winnen. Ze hebben daar de juiste mensen voor aangenomen. Het kan eigenlijk alleen nog maar beter gaan."