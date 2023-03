Leclerc baalt als een stekker: "Red Bull is echt op een andere planeet"

Charles Leclerc leek in Bahrein op weg te zijn naar een simpele derde plaats achter de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. Rond de 41ste ronde sloeg het noodlot echter toe en moest de Monegask zijn Ferrari langs de baan parkeren. Hij baalde als een stekker en zag een dominant Red Bull.

Leclerc leek met Ferrari de aanval te kunnen openen op Red Bull Racing. De Italiaanse renstal zag er sterk uit tijdens de eerste vrije trainingen, maar in de kwalificatie kwam het er niet uit. Ferrari maakte een strategische gok maar in de Grand Prix maakte dit het verschil niet. Hij viel uit met motorische problemen en dat maakte het alleen maar nog pijnlijker voor het team van Ferrari.

De overduidelijk teleurgestelde Monegask moest zich na afloop melden bij de internationale media. Leclerc baalde en schrok zelfs van het verschil met Red Bull. Bij Sky Sports deelde de Ferrari-coureur zijn zorgen voor de rest van het seizoen: "We hadden wel verwacht dat we achter zouden liggen op Red Bull dit weekend, die gasten bevinden zich echt op een andere planeet. Daarom moeten we in elk weekend ook zoveel mogelijk punten scoren, dan hebben we dit weekend niet voor elkaar weten te krijgen."