Verstappen jubelt na zege: "Denk dat we een goed pakket hebben"

Max Verstappen ging in Bahrein verder met waar hij 2022 mee afsloot: winnen. De Nederlandse regerend wereldkampioen kende een vrije makkelijke Grand Prix op het Bahrain International Circuit en ging er met de zege vandoor. Het zorgde voor vreugde bij Verstappen, die zijn teamgenoot Sergio Perez als tweede over de lijn zag komen.

Verstappen begon het weekend nog met een klaagzang over de balans, maar in zowel de kwalificatie als vandaag in de race was het een ander verhaal. De Nederlander pakte gisteren de pole position en gaf vandaag de leiding van de race slechts een paar rondjes uit handen. De zege kon hem niet meer ontgaan en hij mocht weer juichen.

Banden

Na afloop van de race was de glimlach bij Verstappen reusachtig. Hij was dan ook blij met het resultaat en mocht zich na afloop van de boeiende race melden bij de microfoon van interviewer van dienst Nico Rosberg: "Ik had een enorm goede eerste stint en daar kon ik een gat slaan waardoor ik alleen nog maar op de banden hoefde te letten. Je weet nooit wat er verder nog gaat gebeuren in de race, dus we wilden de banden in de juiste conditie hebben."

Eerste zege

Opvallend genoeg won Verstappen vandaag pas voor het eerst in Bahrein. Het maakte de vreugde bij de Nederlandse regerend wereldkampioen alleen nog maar groter: "Ik ben heel erg blij dat ik eindelijk heb gewonnen in Bahrein. Ik denk dat wij wel een goed pakket hebben voor de races. We kunnen hier zeker mee gaan vechten. Ik wil het team bedanken voor hun werk in de winter waardoor we weer een snelle auto hebben."