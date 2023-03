Verstappen wil niet te vroeg juichen: "Kan veel gebeuren in de race"

Max Verstappen start de Grand Prix van Bahrein straks vanaf de pole position. De Nederlandse regerend wereldkampioen is de gedoodverfde favoriet voor de zege en de wereldtitel. Zover is het echter nog lang niet en Verstappen zelf blijft rustig. Vlak voor de start van de Grand Prix wil hij niet op de zaakjes vooruit lopen.

Verstappen kende een lastige start van het weekend, vooral tijdens de vrije trainingen in Bahrein klaagde hij over onder andere problemen met de balans. De Red Bull Racing-coureur zag er in de kwalificatie van gisteren echter veel sterker uit en hij pakte dan ook de pole position en deelt de eerste startrij straks met teamgenoot Sergio Perez.

Tijdens de drivers parade was Verstappen ook de rust zelve. De Nederlandse coureur zwaaide vrolijk naar het publiek en keuvelde wat met zijn collega-coureurs. Voor de camera van de Formule 1 keek hij kort vooruit: "Ik denk dat we een aardige kwalificatie achter de rug hebben. Vandaag is echter hetgeen wat echt telt, er kunnen heel erg veel dingen gebeuren. Tijdens het testen zagen we er snel uit tijdens de longruns, maar dat is testen. Er kan veel gebeuren in de race en de degradatie kan ook een rol gaan spelen."