Ferrari vervangt motoronderdeel wagen Leclerc

Charles Leclerc start de Bahreinse Grand Prix zometeen vanaf de derde plaats, de Monegaskische Ferrari-coureur zal dat echter wel doen met een nieuw component op zijn motor. Het team van Ferrari heeft afgelopen nacht aan de wagen mogen klussen en er volgt dan ook geen vroege gridstraf voor Leclerc.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Leclerc de beschikking heeft gekregen over een nieuwe Energy Store (ES). Van dit onderdeel mogen de coureurs per seizoen slechts 2 exemplaren gebruiken en volgens het FIA-document heeft Leclerc er nu dus al eentje gebruikt. Vorig seizoen werd Ferrari geteisterd door motorische problemen en men hoopt dat dat dit jaar niet het geval zal zijn.

New document: New PU elements for this Event, Parc Fermé issue

Published on 05-03-2023 13:50 CEThttps://t.co/Yb2GxLKZce#F1 #Formula1 #FIA #BahrainGP 馃嚙馃嚟 pic.twitter.com/eM142ERtVf