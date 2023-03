Hamilton waarschuwt Red Bull: "We kunnen het gat dichten"

Lewis Hamilton begon pessimistisch aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Britse Mercedes-coureur zag een groot gat met de concurrentie en had niet het idee dat ze dat konden dichten. Na de kwalificatie was Hamilton echter meer positiever en geeft hij aan dat hij Red Bull Racing wil aanvallen.

Hamilton kwalificeerde zich als zevende en zal vandaag dan ook op die positie gaan starten. De positie geeft echter een vertekend beeld, het gat met Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin was veel minder groot dan men van te voren had verwacht. Sterker nog, Hamilton en zijn teamgenoot George Russell noteerden de nodige paarse sectortijden tijdens de kwalificatie.

Hamilton was na afloop enorm trots op zijn team, de Brit prijsde de engineers en de rest van de werknemers van Mercedes de hemel in. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports durfde hij zelfs een waarschuwing te versturen naar de concurrentie: "Over één rondje is zes tienden veel, maar vorig jaar was het met het stuiteren een veel groter probleem. We kunnen het gat dichten, maar daarvoor moeten we wel de focus behouden. We moeten kijken wat er in de race nodig is, maar het zal dan wat anders zijn dan in de race."