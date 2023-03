Verstappen mysterieus: "Beide Red Bull-auto's zijn niet gelijk"

Tegen alle verwachtingen in pakte Max Verstappen vandaag de pole position op het Bahrain International Circuit in Sakhir. De regerend wereldkampioen was uiteraard zeer tevreden met het resultaat, maar hij blijft wel kritisch. Verstappen wil namelijk dat er voor het aanstaande raceweekend nog wat voor aangepast.

Verstappen worstelde in de drie vrije trainingen in Bahrein opzichtig met zijn nieuwe Red Bull RB19. De Nederlander noteerde wel een aantal aardige tijden, maar de concurrentie leek gewoon sneller te zijn. In de kwalificatie draaide Verstappen de zaakjes echter om en greep hij in de laatste run definitief de pole position. Hij verbeterde zijn eigen tijd en was sneller dan teammaat Sergio Perez.

Balans

Verstappen geeft na afloop toe dat alles boven verwachting verliep in de kwalificatie in Bahrein. Na de plichtplegingen in de pitlane meldde hij zich voor de microfoon van Viaplay: "Ja, het ging beter dan verwacht na de problemen die ik tot nu toe heb gehad in het weekend. Daardoor wisten we geen goede balans te vinden. In de kwalificatie kwam het nog redelijk bij elkaar. maar er zijn wel een paar dingen die we voor de volgende race moeten oplossen."

Onderdelen

Die laatste uitspraak van Verstappen is opvallend, Red Bull heeft immers een 1-2tje gepakt in de kwalificatie en toch wil de Nederlander verbeteringen zien. Hij verklaart dit standpunt dan ook nader: "Er zijn onderdelen die op beide auto's zitten, maar niet helemaal met elkaar overeen komen. Dat terwijl het eigenlijk wel dezelfde onderdelen moeten zijn als je het over performance hebt. Dat zijn wel dingetjes waar we naar moeten gaan kijken."