Horner ziet pijlsnel Aston Martin: "Laat zien dat je de sprong kan maken"

Het team van Aston Martin zag er gisteren tijdens de eerste twee vrije trainingen in Bahrein ijzersterk uit. De Britse renstal reed met Fernando Alonso zelfs de snelste tijd in de tweede vrije training. Red Bull Racing-teambaas ziet de prestaties van Aston Martin als het bewijs van dat een stap vanuit het middenveld naar de top mogelijk is.

Aston Martin zag er afgelopen week tijdens de testdagen al zeer snel uit. De Britse renstal werd door de kenners gezien als de uitdager van het team van Mercedes. Tijdens de vrije trainingen van gisteren bleek echter dat het team, en dan vooral Fernando Alonso, mogelijk zelfs net zo snel is als Red Bull Racing. Ze waren overduidelijk het tweede team op de baan.

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner beaamt dat Aston Martin snel is. De Britse teambaas deed zijn uitspraken tijdens de teambazenpersconferentie: "Hun auto ziet er fantastisch uit. Ze hebben vorige week een aantal indrukwekkende longruns gereden. Ik weet niet wat Fernando heeft genomen, maar hij doet het geweldig in die auto. Hij ziet er snel uit. Ik denk dat ze dit seizoen wel voor verrassingen kunnen gaan zorgen. Ze zijn een beetje een 'dark horse'. Het laat zien dat het mogelijk is om vanuit de middenmoot een sprong naar voren te maken."