Stewards straffen Hamilton niet voor wederom dragen piercings

Vanochtend ontstond er enige ophef toen uit de documenten van de FIA bleek dat Lewis Hamilton niet had voldaan aan de regels omtrent het dragen van sieraden. De FIA controleert hier sinds vorig seizoen zeer streng op, iets waar Hamilton niet blij mee is. De stewards hebben nu uitspraak gedaan.

Vlak voor de start van de eerste vrije training in Bahrein hebben de stewards hun eerste beslissing van het seizoen genomen. Men keek naar de zaak omtrent de piercings van Hamilton en er is besloten niet in actie te komen. De stewards hebben aangeklopt bij Mercedes en het team liet weten dat een dokter de zaak heeft bekeken. De medische delegatie van de FIA heeft dit rapport bekeken en er is besloten geen actie te ondernemen jegens Hamilton.