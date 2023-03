Hamilton ontkent pensioen-geruchten: "Mensen creëren geruchten zonder feiten"

Lewis Hamilton is bezig met zijn tiende kalenderjaar in dienst van Mercedes, maar hij beschikt momenteel wel over een aflopend contract bij het team. Meerdere prominenten gaven aan dat ze het niet vreemd zouden vinden als Hamilton er na dit seizoen mee stopt. De Brit verwijst dat echter naar het rijk der fabelen.

De Britse voormalig wereldkampioenen Jenson Button en Damon Hill spraken zich deze week uit over het aflopende contract van Hamilton. Ze vroegen ze af of Hamilton wel wil doorgaan als de Mercedes ook dit jaar weer tegenvalt. Mercedes kende vorig seizoen immers een zeer teleurstellend seizoen waarin Hamilton voor het eerst in zijn loopbaan geen Grand Prix wist te winnen.

Geruchten

Hamilton heeft de meningen en uitspraken van Hill en Button ook meegekregen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kan zich hier echter niet in vinden. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek over de kwestie: "Nee, dat is zeker niet het geval. Mensen creëren geruchten zonder dat ze beschikken over feiten. Dat is nooit iets behulpzaams. Je zou denken dat ze het niet wel zouden begrijpen. Ik werk al samen met Mercedes sinds ik 13 ben."

Uitdaging

Hamilton blijft strijdbaar en is van mening dat hij zelfs in een minder seizoen voor goede prestaties kan zorgen. De Britse Mercedes-coureur is er fel over: "Of we nou een lastig jaar hebben zoals vorig jaar of een goed seizoen, dan zal ik hier nog steeds zijn. Ik ben een vechter en we vechten als team. Ik ben dol op de uitdaging van het vinden van oplossingen en ik denk nog steeds dat ik de auto naar een niveau kan brengen waar anderen niet komen. Ik houd van die uitdaging."