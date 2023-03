Button begrijpt Hamilton: "Vraagt zich af hoe competitief Mercedes is"

Lewis Hamilton aast dit seizoen op sportieve revanche na een tegenvallend 2022. De Britse zevenvoudig wereldkampioen barst weer van de ambitie, maar hij beschikt wel over een aflopend contract bij Mercedes. Het is opvallend dat het contract nog niet verlengd is, Jenson Button denkt te weten waardoor dit komt.

Hamilton rijdt als sinds 2013 voor het team van Mercedes. Zijn huidige contract bij de Duitse renstal loopt na dit seizoen af en het is de verwachting dat dit contract gewoon wordt verlengd. Mercedes liet al meerdere keren weten dat ze ervanuit gaan dat Hamilton snel een nieuw contract gaat tekenen en dat dit geen problemen gaat opleveren. Maar, vooralsnog is er nog niets gebeurd en is het op dit gebied al eventjes stil.

Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button denkt wel te weten waarom Hamilton nog geen nieuw contract heeft getekend bij Mercedes. Button laat namelijk aan The Telegraph weten dat hij denkt dat het komt door de nog onbekende pace van de nieuwe Mercedes: "Waarom zou je anders zolang blijven wachten? Hij weet dat het vervelend is als wij het maar blijven vragen. Ik bedoel, we moeten dat wel doen. Hij gaat het wel haten om deze vragen telkens weer te moeten beantwoorden. Het komt er alleen maar door omdat hij zich afvraagt hoe competitief ze zijn."