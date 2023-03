Aston Martin bevestigt terugkeer Stroll in Bahrein

Ondanks de vele verhalen over de ernst van de blessure van Lance Stroll, laat het team van Aston Martin weten dat de Canadees zal gaan deelnemen aan het aanstaande Grand Prix-weekend in Bahrein. Stroll ontbrak afgelopen week tijdens de wintertest in eveneens Bahrein.

Stroll werd tijdens de testdagen in Bahrein vervangen door de Braziliaanse reserverijder Felipe Drugovich. Het was de verwachting dat Drugovich dit weekend zou gaan rijden, maar Stroll lijkt op tijd hersteld te zijn van zijn polsblessure. In een persbericht geeft Stroll aan dat hij geblesseerd raakte doordat het wiel van zijn fiets bleef haken in een gat in de weg. Volgens de Canadees had hij een lichte polsblessure.