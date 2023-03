Häkkinen twijfelt niet over Verstappen: "Is er momenteel iemand sneller?"

Aankomend weekend gaat in Bahrein het nieuwe Formule 1-seizoen van start. Op het Bahrain International Circuit in Sakhir geldt regerend wereldkampioen Max Verstappen als de grote favoriet. Verstappen wordt daarnaast ook gezien als de grote titelfavoriet, ook Mika Häkkinen deelt die mening.

Tijdens de driedaagse testweek in Bahrein werd afgelopen week duidelijk dat Red Bull en Verstappen nog steeds ijzersterk zijn. De nieuwe RB19 oogde stabiel, snel en tevens betrouwbaar. Verstappen was daarnaast ook zeer relaxt en het heeft er dan ook alle schijn van dat Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez de favorieten zijn in de openingsrace.

Sneller?

Veel kenners en volgers zien Verstappen en Red Bull dan ook als de favorieten voor de zege en zelfs de wereldtitel. Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen deelt die mening. Bij Unibet spreekt de Fin zich uit: "Max Verstappen is een enorm sterke coureur, dat is nogal duidelijk. Hij was dat overigens altijd al. Hij heeft hard gewerkt om de coureur te worden die hij vandaag de dag is. Is er momenteel iemand sneller op de baan dan hij? Ik denk het niet."

Vertrouwen

Häkkinen ziet dat Verstappen nog steeds elk jaar groeit en groeit. De Finse oud-coureur van onder meer McLaren ziet eveneens dat de samenwerking met Red Bull enorm sterk is: "De wereldtitels hebben zijn vertrouwen alleen maar sterker gemaakt. Hij weet steeds beter hoe hij zich moet voorbereiden op het seizoen. Hij is ook nog eens jong. Het team weet wat hij kan doen, ze geloven voor de volle honderd procent in hem. Zijn talent zal zich alleen maar ontwikkelen, het gaat niet meer achteruit."