Hill zet vraagtekens bij Hamilton: "Wat houdt hem hier?"

Lewis Hamilton gaat aankomend seizoen op jacht naar sportieve revanche. De Britse zevenvoudig wereldkampioen beleefde in 2022 een teleurstellend seizoen zonder een zege. Dit jaar wil hij weer gaan strijden om de prijzen, maar Damon Hill vraagt zich af of het voor Hamilton misschien beter is om met pensioen te gaan.

Hamilton won sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2007 in elk seizoen minimaal één Grand Prix. Afgelopen jaar kwam deze reeks ten einde en werd hij zelfs verslagen door zijn nieuwe Mercedes-teamgenoot George Russell. Dit jaar wil hij laten zien wat hij waard is en zal hij zeker niet gaan opgeven, de Britse Mercedes-coureur wil gaan jagen op successen.

20 jaar jonger

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill zet zo zijn vraagtekens bij de plannen van Hamilton. De Britse oud-coureur is daar eerlijk over bij The Telegraph: "Voor zover we weten heeft hij nog geen contract voor 2024. Als hij zijn achtste titel wint, gaat hij dan door? Als hij niet wint, gaat hij dan tevergeefs door? Als je denkt dat het moeilijk is om hier te komen, wacht dan maar tot je probeert te vertrekken. Ik weet nog dat in in Melbourne in 199 om mij heen keek en zag dat alle coureurs 20 jaar jonger waren. Zou ik met hen naar een feestje gaan? Ik denk het niet!"

Alonso

Hill weet niet of Hamilton dezelfde gedachtegang heeft. De voormalige Formule 1-coureur heeft zo zijn vraagtekens bij Hamiltons huidige missie: "De vraag is: wat houdt hem nog hier? Draait het allemaal om die achtste titel? Of gaat hij met pensioen als dat niet lukt? Blijft hij misschien uit liefde voor de sport? Ik zie Lewis niet blijven rijden om soms een podium te pakken, zoals Alonso wel wordt gedwongen te doen."