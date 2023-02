Horner twijfelt over Mercedes: "Houden ze wat achter?"

Het team van Mercedes kende tijdens de testdagen in Bahrein wisselvallige resultaten. De Duitse renstal reed een aardig aantal rondjes, maar kampten ook met problemen en bleef qua rondetijden achter bij de concurrentie. Red Bull-teambaas Christian Horner denkt echter dat er nog een verrassing kan aankomen.

Mercedes kende afgelopen jaar een teleurstellend seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Duitse renstal wil dit jaar sportieve revanche nemen, maar tijdens de testdagen leek het er niet op dat dit ging gebeuren. Mercedes reed met Lewis Hamilton wel een snelle ronde, maar de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari oogde veel sneller.

Bij Red Bull Racing denkt men dat Mercedes veel sneller uit de hoek kan komen dan nu wordt aangenomen. Teambaas Christian Horner zet daar in gesprek met de internationale media de nodige vraagtekens bij. De Britse Red Bull-teambaas is duidelijk: "Het is best lastig om te zeggen hoe de concurrentie er nu voorstaat. Het zier er naar uit dat Ferrari weer snel zal zijn, maar de vorm van Mercedes is momenteel nogal lastig in te schatten. Houden ze misschien wat achter? We zullen daar volgende week wel achter gaan komen tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen."