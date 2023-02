Hamilton fel tegen bandenwarmer-plannen: "Ik vind het gevaarlijk"

De hoge heren van de Formule 1 zijn van plan om vanaf 2024 de bandenwarmers in de ban te doen. Deze plannen vallen niet bij iedereen even goed, veel teams en coureurs zien vooral veel gevaren. Ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton is geen fan en ziet het dan ook als een verkeerd besluit.

Het is de bedoeling dat de bandenwarmers vanaf 2024 verdwijnen uit de koningsklasse van de autosport. Dit jaar is het zo dat de teams de banden twee uur lang op maximaal zeventig graden Celsius mogen verwarmen voordat ze op de auto worden geplaatst. Autosportfederatie FIA en de FOM hebben echter het plan om dit vanaf volgend jaar dus te verbannen, maar de kritiek is niet mals.

Gevaarlijk

Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton begrijpt niets van de plannen van het uitbannen van de bandenwarmers. De Mercedes-coureur is daar nogal duidelijk over in Bahrein en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik vind het gevaarlijk. Ik heb getest met de banden zonder de bandenwarmers en dat gaat op een bepaald moment voor een incident zorgen. Ik vind het daarom ook een verkeerd besluit."

Duurzamer

Hamilton kan zich dan ook niet vinden in de argumenten voor het verbannen van de bandenwarmers. De Britse coureur is daar fel over: "Je moet meerdere rondjes rijden om de banden werkende te krijgen. Het argument is dat het verwijderen van de bandenwarmers duurzamer is, uiteindelijk moeten we echter meer brandstof verbranden om de temperatuur in de banden te krijgen. Ik maak me meer zorgen over het naar buiten rijden, je glijdt alle kanten op. Als iemand rijdt op banden op de juiste temperatuur, kan je zomaar crashen."