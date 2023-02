Hamilton trots op Mercedes, maar waarschuwt tegelijk: "Nog veel werk"

Het team van Mercedes kende een redelijke testweek in Bahrein. De Duitse renstal had geen last meer van porpoising en leek een aantal stapjes te hebben gezet. Toch waren er ook problemen bij Mercedes en moet er het nodige gebeuren. Lewis Hamilton geeft aan dat er nog wel wat huiswerk is.

Het lijkt erop dat de teams van Red Bull Racing en Ferrari momenteel sneller zijn dan Mercedes. Aston Martin is volgens sommigen zelfs even snel als Mercedes. Hamilton toonde op de zaterdagmiddag dat er wel snelheid was, maar alsnog ging Red Bull Racing-coureur Sergio Perez ruim sneller. Mercedes heeft in ieder geval huiswerk meegekregen.

Porpoising

Mercedes-coureur Lewis Hamilton was na afloop van de drie testdagen in Bahrein gematigd tevreden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen sprak zich uit bij Motorsport.com: "Het stuiteren is nagenoeg verdwenen. Het is een grote stap voor ons. Het is leuk om ermee te rijden, zonder dat we stuiteren in de bochten. Er zijn wel nog wat onderliggende zaken waar we aan gaan werken. Sommige beperkingen op het gebied van de balans van vorig jaar, zijn er nu nog steeds."

Focus

Hamilton is verder wel tevreden met de prestaties van zijn team. De Britse coureur looft zijn team en wijst naar het lastige seizoen 2022: "Ze hebben geweldig werk geleverd in de winter. Dat al helemaal gezien de afstanden die we hier hebben kunnen rijden. Elk jaar hebben de mensen van ons team dezelfde focus en vastberadenheid om welk probleem dan ook te kunnen verhelpen. Ik geniet ervan om op kantoor te zijn en gewoon de data te bekijken. Hopelijk komen we er weer aan."