Vowles officieel begonnen als teambaas van Williams

Het team van Williams presenteerde vorig maand de nieuwe teambaas in de persoon van James Vowles. De Brit kwam over van Mercedes, waar hij één van de belangrijkste figuren was in de pitbox van het team. Hij was echter nog niet begonnen aan zijn taak, gisteren was zijn officiële eerste werkdag.

Vowles bevond zich in de afgelopen weken in een soort overgangsperiode. De Britse teambaas was vertrokken bij Mercedes, maar was tevens nog niet aan de slag gegaan bij Williams. Vlak voor het begin van de wintertest in Bahrein is hij nu echter officieel aan de slag gegaan. Williams deelt op de sociale media de eerste beelden van Vowles in dienst van het team. De Brit poseert op zijn nieuwe kantoor en kan later deze week dus zijn gezicht laten zien in Bahrein.