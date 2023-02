Binotto reageert op nieuwe SF-23: "Het is niet mijn auto, maar die van Ferrari"

Ferrari maakte eind vorig jaar bekend dat Mattia Binotto zou gaan vertrekken als teambaas van de renstal. De Italiaan werd opgevolgd door Frédéric Vasseur en Ferrari is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Binotto heeft voor het eerst sinds zijn vertrek gereageerd op de nieuwe wagen.

Binotto kende afgelopen jaar een zeer lastig seizoen bij het team van Ferrari. De Italiaanse renstal won weliswaar voor het eerst sinds 2019 weer Grands Prix, maar men werd eveneens geteisterd door steeds terugkerende problemen. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc vielen meerdere keren uit met betrouwbaarheidsproblemen en daarnaast ging er op strategisch vlak ook zeer veel mis.

De problemen waren de aanleiding voor het vertrek van Binotto. Eerder deze week werd de nieuwe Ferrari SF-23 gepresenteerd en Binotto was betrokken bij de eerste fases van de ontwikkeling van de wagen. Binotto wil geen eer naar zich toetrekken en wordt geciteerd door Corriere dello Sport: "In de Formule 1 praten we niet over een individu, maar we hebben het over het gehele team. Deze wagen is eind vorig jaar ontworpen toen ik nog bij het team zat. Het is echter niet mijn auto, maar de auto van Ferrari."