Leclerc snapt keuze Ferrari over kopmanschap: "Ik sta achter deze filosofie"

Eerder deze week presenteerde het team van Ferrari de nieuwe wagen voor het aanstaande Formule 1-seizoen. De Italiaanse renstal wil dit jaar toeslaan en daarbij telt vooral het teambelang. Charles Leclerc staat hier volledig achter en de Monegask begrijpt dat men zonder uitgesproken kopman gaat racen.

Ferrari won afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2019 weer een Grand Prix. De Italiaanse renstal verloor de titelstrijd van Red Bull en dat kwam mede door ernstige betrouwbaarheidsproblemen. Ferrari 's nieuwe teambaas Frédéric Vasseur wil aankomend seizoen gaan jagen op sportieve revanche en hij geeft zijn coureurs precies dezelfde behandeling. Vasseur wil dus geen coureur aanwijzen als kopman.

Ferrari-coureur Charles Leclerc staat volledig achter de woorden van zijn Franse teambaas. Leclerc is er nogal eerlijk over in gesprek met Mundo Deportivo: "Ik ben het eens met deze filosofie. Voor mij en Carlos is het belangrijk dat we volledig gemotiveerd zijn en dat we zo goed mogelijk presenteren aan het begin van het seizoen. We moeten elkaar pushen om tot zo goed mogelijke resultaten te komen. Als één van ons op een bepaald moment kans heeft op de titel, dan weet ik zeker dat de andere voor hem zal vechten."