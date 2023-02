Hamilton negeert regelwijziging FIA: "Voor mij verandert er niets"

Autosportfederatie FIA zorgde eerder dit jaar voor de nodige ophef met een opvallende regelwijziging. De FIA paste namelijk de sportieve regels aan waardoor coureurs voorafgaand Grands Prix geen statements meer mogen maken. Lewis Hamilton hekelt de regelwijziging en hij heeft aangekondigd zich niets aan te gaan trekken van deze nieuwe regels.

Teams en coureurs mogen van de FIA zonder toestemming geen politieke, maatschappelijke of persoonlijke statements meer maken voorafgaand de Grands Prix. Eén van de coureurs die zich in de afgelopen jaren het meest uitsprak is Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen klom in de afgelopen jaren op de barricades om aandacht te vragen voor onder meer zijn strijd tegen racisme.

Geen verandering

Hamilton is dan ook een tegenstander van de nieuwe regels van de FIA. De Britse Mercedes-coureur reageerde na de launch van zijn nieuwe auto fel en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het verbaast mij niet, maar niets houdt mij tegen om mij uit te spreken over de dingen waar ik mij mee bezighoud. Ik vind dat de sport nog altijd de verantwoordelijkheid heeft om zich uit te spreken over kwesties of om bewustzijn te creëren over bepaalde onderwerpen. Dat moet zeker omdat we naar veel plekken afreizen. Voor mij verandert er dus niets."

Strafpunten

Wat er gebeurt als coureurs de regels doelbewust overtreden, is nog niet bekend. De kans is aanwezig dat er een boete volgt, maar een strengere straf is niet uitgesloten. Hamilton houdt voet bij stuk: "Het zou dom zijn om te zeggen dat ik extra strafpunten wil krijgen als ik mij over bepaalde zaken uitspreek. Zoals ik eerder al zei, ik blijf gewoon over dat soort dingen praten."