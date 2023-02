Met deze W14 gaat Mercedes jagen op sportieve revanche

Het team van Mercedes heeft vandaag het doek getrokken van de nieuwe wagen voor het aankomende seizoen. De Mercedes W14 E Performance wordt de wagen waarmee Lewis Hamilton en George Russell gaan jagen op zeges en vooral sportieve revanche na een tegenvallend jaar.

De wagen werd zojuist onthuld op het circuit van Silverstone. Deze keuze is niet zomaar uit de lucht komen vallen, later vandaag zal men namelijk de shakedown verrichten met de nieuwe wagen. Naast Hamilton en Russell waren ook teambaas Toto Wolff en reservecoureur Mick Schumacher aanwezig bij de onthulling van de nieuwe wagen. Allemaal willen ze weer gaan meestrijden om de zeges.

Vorig jaar kende het team een tegenvallend seizoen. Hamilton en Russell konden in de eerste seizoenshelft niet meestrijden voor de zeges. In de Grand Prix van Brazilië wist Russell de hatelijke nul uit te wissen en won hij voor het eerst een GP. Hamilton won voor het eerst in zijn loopbaan géén Grand Prix en met de zojuist onthulde W14 wil hij dus sportieve revanche gaan nemen.