Dit is de SF-23 waarmee Ferrari voor de titel gaat strijden

Het topteam van Ferrari heeft zojuist zijn uitdager voor de wereldtitel aan de rest van de wereld getoond. Tijdens een presentatie in Maranello werd het doek van de SF-23 getrokken. Met deze wagen wil men sportief revanche nemen en hopen Charles Leclerc en Carlos Sainz te kunnen gaan jagen op succes.

Ferrari kende vorig seizoen een jaar vol ups en downs. Er werd voor het eerst sinds 2019 weer gewonnen, maar ze verloren wel de titelstrijd van Red Bull Racing door veel pijnlijke betrouwbaarheidsproblemen. Dit jaar moet alles anders zijn en dat is te zien aan het team. Mattia Binotto heeft het team verlaten en is vervangen door de van Alfa Romeo overgekomen Fransman Frédéric Vasseur.

Voor Vasseur was de onthulling van zojuist dan ook een bijzonder moment, het is immers de eerste keer dat hij zich als Ferrari-teambaas aan de buitenwereld toont. De Fransman zal ervoor moeten zorgen dat of Charles Leclerc of Carlos Sainz dit jaar een gooi kan doen naar de wereldtitel. De SF-23 is het wapen waarmee de tweede getalenteerde coureurs de jacht gaan openen op de concurrentie.